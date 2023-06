Modesto Verderio lascia la Sap, l’azienda di Ferno e Lonate

Modesto Verderio lascia la SAP di Ferno e Lonate Pozzolo, l’azienda pubblica che si occupa della raccolta rifiuti e che serve anche l’aeroporto di Malpensa: nella giornata di lunedì Verderio “ha presentato le proprie dimissioni da Vicepresidente ed Amministratore delegato”, si legge in una nota della lista di maggioranza LeAli per Lonate.

“La decisione era già maturata lo scorso 1 giugno a seguito di un lungo incontro di Verderio con il Sindaco Carraro e l’Assessore Andreoli, ma è stata formalizzata solamente ieri. L’incontro, voluto dal Sindaco e dall’Assessore, è stata una preziosa occasione per fare il punto della situazione sullo stato di salute della municipalizzata. Si è infatti parlato dell’attività finora svolta, delle criticità attuali (dalla gestione della piattaforma alla raccolta nei cestini) e delle prospettive future, non da ultima la possibile fusione con AGESP”, tema che ha fatto molto discutere anche in campagna elettorale e nel primo consiglio comunale.

“Pur rispettando il lavoro svolto dal Sig. Verderio è emersa una diversa visione su molte questioni legate alla gestione di SAP. È emerso inoltre come non vi fossero i presupposti per proseguire, da ambo le parti, un sereno rapporto di collaborazione, visto anche il rapporto di fiducia che lega l’Amministrazione comunale ai propri rappresentanti presso SAP.

“Accogliamo dunque le dimissioni di Verderio come gesto di onestà e maturità, ringraziandolo per il lavoro fin qui svolto in SAP nell’interesse dell’intera collettività locale” commenta la sindaca Elena Carraro. “Presto individueremo un nuovo rappresentate per Lonate che possa ricucire i rapporti con Ferno. SAP rappresenta per noi un patrimonio prezioso, le sfide che l’attendono importanti, ma siamo fiduciosi che faremo le scelte migliori”.

”Grazie a Modesto Verderio per il lavoro svolto, fatto d’impegno quotidiano e dedizione” aggiunge l’assessore Mauro Andreoli che sta seguendo il dossier SAP. “La SAP con i suoi dipendenti sono un’importante risorsa, la situazione della società è comunque complicata e per certi versi critica, molto più di quanto ci era stato finora prospettato o emerso in consiglio comunale. Stiamo ancora raccogliendo e soppesando tutti gli elementi utili, ma speriamo di individuare una nuova strategia per la società, condivisa anche con l’altro socio, il Comune di Ferno. Ognuno dei due enti è mosso da legittimi interessi differenti, che non sempre possono coincidere, ma crediamo di poter trovare una sintesi comune”.

quanto sostituto di Verderio, la maggioranza sta già esaminando alcuni possibili curriculum.