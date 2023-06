Trovato l’accordo su turni e servizi, revocato lo stato di agitazione della Polizia locale di Tradate

Si è concluso dopo quasi tre mesi lo stato di agitazione della Polizia locale di Tradate proclamato agli inizi di marzo dai sindacati e dalla Rsu interna per il mancato accordo su turni e servizi degli agenti.

Dopo mesi di discussioni e diversi tentativi di ricomposizione del contrasto con l’Amministrazione comunale, compresi incontri in Prefettura, nei giorni scorsi si è arrivati ad un accordo su turnazione e servizi che mette fine alla vertenza.

La chiusura ufficiale della vertenza in una nota del sindacato, a firma di Antonio Durante, rappresentante di Uil Funzione pubblica che ha gestito la complicata trattativa: “Considerato che l’accordo ha trovato la soddisfazione degli appartenenti al settore in quanto sottoscritto da tutti gli operatori e dall’Ufficiale presente e che in data 27 maggio con Determina n. 425 il Comandante recepiva l’accordo e procedeva alla nuova turnazione a partire dal 1° giugno 2023 lo stato di agitazione è revocato”.

Da oggi, dunque nuovi orari e nuove modalità di gestione dei servizi della Polizia locale, che dovrebbero permettere di soddisfare sia i servizi alla cittadinanza, sia una turnazione che garantendo una certa regolarità permetta agli agenti di conciliare le esigenze di vita e lavoro. Resta aperta la questione della carenza di organico, problema comune a quasi tutte le amministrazioni locali.

