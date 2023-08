Aumentano biglietti e abbonamenti di Trenord. Ecco le tariffe dal 1° settembre 2023

Settembre inizia con i biglietti del treno più cari. Dal 1° settembre 2023 entra infatti in vigore un aggiornamento del sistema tariffario determinato a luglio dalla giunta regionale. L’aumento previsto è di circa il 4% e prevede un rincaro su praticamente tutti i biglietti e gli abbonamenti. Ecco il dettaglio per le tratte dalla Provincia di Varese

I biglietti: dai 10 ai 30 centesimi di aumento

Il biglietto di seconda classe da Varese FS a Milano passa così da 6,40 euro a 6,60 mentre transitando sulla linea di Ferrovie Nord e arrivando alla stazione di Cadorna il ticket aumenta da 5,80 euro a 6 euro. Salire sul treno a Gallarate per andare a Milano costerà 20 centesimi in più rispetto ad oggi (da 5 euro a 5,20) e lo stesso aumento è previsto per entrambe le stazioni di Busto Arsizio con i biglietti che passano da 4,20 euro a 4,40. Aumento più contenuto invece per chi parte da Saronno, che dovrà pagare solo 10 centesimi in più rispetto ad oggi: da 3 euro a 3,10. Incremento superiore invece per chi parte da Laveno Mombello con il biglietto che passa da 7,10 euro a 7,40 o da Luino con un balzello da 8,30 a 8,60 euro.

Per le tratte intermedie salire sul treno a Varese e scendere a Gallarate costerà 2,60 euro contro i 2,50 di oggi mentre arrivare fino a Busto Arsizio costerà 3,60 euro contro i 3,50 di oggi. La tratta tra Busto Arsizio Nord e Saronno invece aumenterà da 2,30 a 2,40 euro.

Gli abbonamenti: aumenti fino a 4 euro

Gli aumenti si sentiranno un po’ di più sugli abbonamenti. Il tagliando mensile di seconda classe per Milano da Varese FS costerà 102 euro contro i 98 di oggi, quello da Gallarate aumenta da 84 a 87 euro. Raggiungere il capoluogo da una delle due stazioni di Busto Arsizio passa da 74 a 77 euro. Una abbonamento per la tratta Luino – Milano aumenterà invece di 4 euro: da 109 a 113 euro.

Aumenti ci saranno poi sia sugli abbonamenti integrati treno più metropolitana e anche sui biglietti e abbonamenti Stimb.

Tutti i dettagli sui nuovi biglietti e abbonamenti sono disponibili a questo link.