Cairate, investito un ciclista all’alba

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito all’alba di oggi – martedì 22 agosto – mentre in sella alla sua bicicletta percorreva la strada provinciale a Cairate, che in quel tratto prende il nome di via Monterosa.

Il ciclista è stato investito da una vettura per cause al vaglio degli inquirenti, ed è stato soccorso in “codice giallo” – quindi ferito in modo serio ma non in pericolo di vita – dal personale di un’ambulanza.

Sul luogo dell’incidente è giunta inoltre una pattuglia dei Carabinieri incaricati sia di effettuare i rilievi del caso, sia di gestire il traffico.