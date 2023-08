È morto il ragazzo annegato nel Lago di Como

È morto il 21enne che si era tuffato ieri – domenica 13 agosto – nel Lago di Como senza più riemergere per 20 minuti. (foto d’archivio)

Nel primo pomeriggio il ragazzo, di origini egiziane, aveva approfittato della bella giornata del weekend per cercare, non distante dal Tempio Voltiano, un po’ di rinfresco dal caldo sulla spiaggia che si affaccia su viale Puecher.

Un improvviso malore accusato durante il bagno gli aveva tuttavia impedito di ritornare a galla, costringendo così attorno alle 14 l’intervento dei soccorsi che hanno recuperato il corpo del giovane a otto metri di profondità per poi trasportarlo d’urgenza in elisoccorso all‘Ospedale San Gerardo di Monza, dove è deceduto nel corso della notte tra domenica e lunedì 14 agosto a causa dei trami subiti sott’acqua.