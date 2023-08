Europei U23, doppio podio per Sara Borghi: un oro e un argento

È piuttosto raro, nel canottaggio di alto livello, vedere un’atleta salire due volte sul podio nell’arco dello stesso weekend di gara in due specialità differenti. Per questo i risultati ottenuti da Sara Borghi agli Europei U23 sono di assoluto rilievo.

La 22enne nata a Cittiglio e tesserata per la Canottieri Gavirate è stata protagonista indiscussa delle regate disputate a Krefeld, in Germania vincendo la medaglia d’oro nel doppio e quella d’argento nel singolo, sempre tra i pesi leggeri. (foto: canottaggio.org)

Il bello è che per Sara non è la prima doppietta internazionale: ai Mondiali universitari di agosto (a Chengdu, in Cina), l’atleta rossoblu fu oro nel doppio e argento nel quattro di coppia misto. Insomma, Borghi (che iniziò a remare a Luino nel 2014) è ormai una certezza nel settore PL.

A Krefeld l’oro nel doppio è arrivato in coppia con Elena Sali della Canottieri Bissolati di Cremona con cui fu bronzo mondiale a luglio nella stessa specialità. Le due azzurre hanno messo in acqua tutte le proprie potenzialità lasciandosi alle spalle la Grecia e la Danimarca. Nella finale del singolo leggero invece, Borghi ha battagliato con la Svizzera e con il Portogallo finendo in seconda posizione alle spalle della barca rossocrociata.

In tutto sulle acque tedesche l’Italia ha colto tre medaglie: oltre alle due firmate da Borghi c’è stato un altro oro, quello colto dal due senza PL maschile di Pietro Barbero (RCC Cerea) ed Emanuele Bergamin (SC Esperia), che nella finale testa a testa contro la Germania hanno battuto i padroni di casa.

Peccato invece per Luca Enea Mulas della Canottieri Varese, in equipaggio con Gabriele Loconsole (Cernobbio) nel doppio maschile. I due azzurri lombardi hanno chiuso al quarto posto a soli 3 centesimi dal bronzo vinto dal Belgio in una gara che li ha visti inizialmente al secondo posto. Scivolati in quarta posizione, Mulas e Loconsole hanno provato una bella rimonta che non è riuscita di un nonnulla.