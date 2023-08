Fabio Lorusso nuovo giocatore della Caronnese

Attaccante, Fabio Lorusso, classe 2001, è a disposizione di mister Roberto Gatti per questa stagione in Eccellenza. Una categoria che Lorusso conosce molto bene, avendoci giocato con il Termoli, prima del passaggio in serie D lo scorso anno. Il giovane ha vestito anche la maglia del Potenza in Lega Pro.

“Sono molto contento di essere a Caronno – afferma l’attaccante dopo la prima settimana di preparazione – mi trovo benissimo sia con i miei compagni di squadra che con il mister che con tutto lo staff tecnico. L’impatto di questi primi giorni non può essere che positivo. Il mio obiettivo, come quello di tutta la società, è di risalire in serie D e ce la metterò tutta per raggiungerlo”