Fango e detriti a Barasso, Protezione Civile e Comune al lavoro

Le precipitazioni mai viste negli ultimi di 50 anni hanno causato diversi problemi a Barasso: nella giornata di lunedì 28 agosto sono state parecchie le situazioni di emergenza risolte grazie all’intervento di Protezione Civile Valtinella e Comune.

Galleria fotografica Fango e detriti a Barasso, Protezione Civile al lavoro 4 di 5

In via Al Ronco si è verificata una fuoriuscita di fango e detriti. L’evento alluvionale è stato contenuto grazie alla prima parte di intervento operata dai lavori comunali nei mesi scorsi: si è provveduto all’allargamento delle tubature e all’implementazione delle caditoie, opera in grado di contenere precipitazioni con tempi di ritorno di 20 anni. L’intervento ora proseguirà con la realizzazione di briglie nella zona montana funzionali al rallentamento di sassi, detriti e materiali legnosi e con una griglia in ferro posta a tutela del tombinamento che si trova sotto la portineria di Villa San Martino da cui parte la tombinatura del tratto del reticolo idrico.

In via Lunga si è verificato un nuovo allagamento della strada vicino al parcheggio di Villa Rovera Molina e una colata di detriti e materiali dalla montagna. Tra piazza San Martino, la statale 394 e Piazza San Nicone si è creato un allagamento importante che ha creato numerosi disagi e invaso cantine e box di diverse abitazioni private. Questo è anche conseguenza della progressiva eliminazione delle “bocche di lupo” che erano presenti lungo i marciapiedi realizzati dal Comune a seguito delle nuove opere di asfaltature operate da ANAS, ente proprietario della strada statale.

«L’amministrazione comunale di Barasso, vista la grande problematicità riscontrata, è al lavoro per concludere una serie di interventi – spiega il sindaco di Barasso Lorenzo Di Renzo Scolari -. Si procederà per concludere al più presto l’ulteriore intervento riguardante via Campiglio e via Al Ronco con la realizzazione delle briglie montane all’interno di Villa San Martino e di una griglia posta sotto la portineria così da consentire il deflusso delle acque e il trattenimento di sassi, sabbia e detriti. Siamo al lavoro per attuare, dopo l’ottenimento di fondi PNRR dedicati, i già previsti lavori di manutenzione e sistemazione del tratto di reticolo del “Rio Cassini” che dalla valle del Piano-Casa del Sole raggiunge il centro del nostro paese e viene tombinato nel tratto che dall’Asilo Infantile Emilio Alemagna arriva fino a Piazza San Nicone. L’opera ha un importo pari a 96.000€. Abbiamo stanziato ulteriori 100 mila euro per lavori di mitigazione del rischio sul tratto finale di via Al Piano e tratto iniziale di via Lunga soggetto ad allagamenti. Nella fattispecie è stato affidato un progetto ad un tecnico professionista affinché predisponga la realizzazione di un’opera che ci consenta di arginare e mitigare il rischio di dissesto. Ringrazio tutti i volontari della Protezione Civile Intercomunale Valtinella Barasso-Casciago-Luvinate e la coordinatrice Rosalba Altieri per il pronto intervento svolto come sempre con l’efficienza e il senso del dovere che li contraddistinguono».