Grave incidente ad Arnate di Gallarate, si scontrano una moto e un’auto

Vigili del fuoco e 118 stanno intervenendo a Gallarate per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto, alla rotonda tra via Schuster e via Cappuccini.

È successo alle 18: sul posto sono intervenute automedica e due ambulanze della Croce Rossa (da Gallarate e Busto), sono state soccorsi due giovani di 21 e 33 anni, uno dei quali è in gravi condizioni. L’altro ha invece riportato ferite ma è stato trasferito in ospedale in “codice giallo”, vale a dure non in immediato pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate per i rilievi e per mettere in sicurezza la zona insieme ai vigili del fuoco.

Aggiornato alle ore 19.15 di giovedì 17 agosto 2023