Il Città di Varese si sblocca nel secondo tempo e piega la Pro Novara 3 a 0

Risultato tondo per il Città di Varese che nel pomeriggio di domenica 13 agosto si aggiudica a Olgiate Comasco l’amichevole contro la Pro Novara, squadra di Eccellenza. (foto Facebook Pro Novara)

Nella quarta partita del precampionato i biancorossi guidati da mister Cotta hanno mostrato passi in avanti e si sono imposti con tre reti nel secondo tempo, dopo che all’intervallo il risultato era rimasto inchiodato sullo 0 a 0.

Decisiva dunque nella ripresa, tra il 5’ e il 7’, la fulminea doppietta del classe 2005 Casamassima, che ha spianato la strada alla squadra bosina: di prepotenza in mischia in area la prima rete, di precisione sempre in area la seconda.

A chiudere i conti, neanche un quarto d’ora dopo, l’azione personale di Monza che si invola in contropiede dalla metà campo e fulmina l’estremo difensore novarese Canale in uscita.