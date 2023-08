La Lega in festa a Besozzo

A Besozzo arriva Lega in festa. La manifestazione in programma per sabato 2 settembre è organizzata dalla sezione della Lega Medio Verbano e si terrà in via Roma 38 dalle 17 alle 24.

All’evento parteciperanno anche il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il deputato Stefano Candiani e il consigliere regionale Emanuele Monti.

Durante tutta la serata vi saranno stand gastronomico, birra e intrattenimento musicale.