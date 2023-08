La Lesa Cup parla francese: Tabur batte il tedesco Handel in finale

In una finale tutta straniera, il francese Clement Tabur ha vinto la Lesa Cup di tennis (da testa di serie numero 1) superando il tedesco Tim Handel (7) con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1 e confermando le sue qualità che potrebbero garantirgli un ingresso in pianta stabile nel circuito superiore.

Il titolo ottenuto sulle rive del Lago Maggiore è infatti il quarto di quest’anno in un Futures (la Lesa Cup è un M25, la fascia più alta di questo genere di tornei) dal numero 290 del mondo che si è anche fatto notare nel circuito dei tornei Challenger. Di recente ha infatti disputato la finale in quello di Todi, un risultato che gli ha permesso di consolidare una classifica che lo vede ampiamente tra i migliori 300 del ranking.

Sulla terra rossa di Lesa però Tabur, 23 anni, non ha avuto vita facile: la finale si è disputata sul campo al coperto del Tennis Sporting a causa delle cattive condizioni atmosferiche e ha visto il più esperto Handel (classe 1996) comandare nel primo set. Il tedesco, affidandosi a un servizio potente, ha vinto il parziale 6-3 punendo anche i troppi errori del transalpino che, tuttavia, ha presto ritrovato il suo gioco. Nella seconda frazione Tabur è riuscito a strappare il servizio a Handel nel momento cruciale, al decimo game, chiudendo i conti sul 6-4: un “colpo” che ha forse determinato anche il set di spareggio nel quale Tabur non ha più sbagliato un colpo vincendo 6-1.

Nel passato di Tabur c’è un risultato di estremo rilievo, la vittoria nel torneo di doppio agli Australian Open Junior nel 2018 in coppia con il connazionale Hugo Gaston che nel frattempo è stato numero 58 al mondo e ora si trova in 99a posizione.

A proposito di doppio, in questa specialità sono stati gli italiani a fare la parte del leone nella Lesa Cup. In finale sono infatti arrivati due binomi tricolori e a vincere è stata la coppia prima testa di serie formata da Gabriele Maria Noce e Augusto Virgili. I due hanno vinto con un doppio 7-6 contro i cugini lombardi Andrea e Federico Arnaboldi, con entrambi i tie-break conclusi sul 7-5 per i vincitori a conferma di un grande equilibrio in campo.

Alle premiazioni finali della Lesa Cup hanno partecipato anche il sindaco di Lesa, Luca Bona, e il delegato federale del Piemonte Giorgio Clavico. Felice Tabur che ha ringraziato tutto il pubblico presente: la finalissima si è infatti giocata con le tribune gremite tanto che diversi spettatori si sono assiepati nella zona esterna sul lato “aperto” del campo, dotati di ombrello pur di non perdersi lo spettacolo in campo.