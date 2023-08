Pietro Arese, niente finale ma record personale e pass per le Olimpiadi

La seconda giornata dei Mondiali di atletica leggera di Budapest ha portato in dote la seconda medaglia per l’Italia: dopo l’argento ottenuto da Fabbri nel getto del peso (sabato sera), Antonella Palmisano ha colto il bronzo nella 20 chilometri di marcia femminile.

Un risultato importante, perché l’olimpionica ha dovuto superare diversi problemi fisici e nonostante tutto è stata autrice di un’ottima gara. Palmisano è addirittura caduta quando il gruppo delle migliori era ancora compatto ma è ripartita e nel finale – fuggite sia l’oro spagnolo Perez e l’argento australiano Montag – ha staccato le rivali per il terzo posto meritando una bella medaglia.

Nel pomeriggio di Budapest è invece finito fuori dalla finale l’altro oro olimpico, Marcell Jacobs: lo sprinter ha corso in 10.05 la propria semifinale in cui è stato quinto, eliminato per appena 4 centesimi. Fuori anche l’americano Kerley, campione mondiale in carica, che aveva attaccato a parole Jacobs alla vigilia facendo poi la stessa fine. Bene nell’alto Tamberi e Fassinotti, entrambi promossi alla finale di martedì.

Gli occhi dei tifosi varesini hanno quindi brillato per i 1.500 di Pietro Arese (foto Fidal/Colombo) che sabato aveva conquistato il diritto a partecipare alla semifinale. Il torinese che vive e si allena nella Città Giardino con il College del Mezzofondo dell’università dell’Insubria, non è riuscito a entrare in finale ma ha colto un doppio obiettivo: ha infatti realizzato il primato personale in 3.33.11 e guadagnato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Per questi motivi Arese, che è allenato dal “guru” della Valceresio Silvano Danzi, è apparso soddisfatto nelle interviste dopo gara realizzate dalla Rai. «Questo tempo dimostra che sono arrivato qui al meglio della mia stagione ma anche della mia carriera. Sono fuori dalla finale ma l’anno prossimo ci sono gli Europei a Roma e poi anche altro (le Olimpiadi ndr)…».