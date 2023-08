Scontro tra auto e moto, Sempione bloccato a Busto Arsizio

Un’auto e una moto si sono scontrate nella mattina di lunedì 28 agosto a Busto Arsizio.

È successo intorno alle 7.30 lungo il Sempione, all’altezza con via Minghetti (dove si trova il “Palaghiaccio”).

I soccorritori sono intervenuti in codice giallo ma fortunatamente, dopo le prime cure sul posto, le condizioni dei feriti -due uomini di 46 e 48 anni- sono risultate meno gravi del previsto e così sono stati trasportati in ospedale in codice verde.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio per deviare il traffico e svolgere tutti i rilievi del sinistro e i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area