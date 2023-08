“Torna a casa Santosh”. Il 13enne è scomparso da Ferno da una settimana

Santosh manca da casa da una settimana e l’apprensione dei parenti e di tutto il suo paese – Ferno – si accompagna alla speranza che possa arrivare a lui il messaggio: «Torna a casa Santosh».

«Anche noi qui a Ferno ti aspettiamo. Lunedì ricomincia il centro estivo. Gli educatori e i tuoi compagni non vedono l’ora di abbracciarti». Anche gli zii hano voluto mandare un messaggio diretto a lui: «Zio Giuseppe e zia Alessandra ti porteranno ancora a Milano», a vedere i monumenti come avevano fatto.

Santosh ha tredici anni, è alto 1,65 m ed di corporatura robusta, dimostra decisamente più dei suoi 13 anni: ha l’aspetto di un 16 enne, 17enne.

Quando se n’è andato indossava una maglietta bianca e dei pantaloncini corti neri. Ai piedi ha un paio di ciabatte di gomma da giardino verde chiaro. Portava una borsa a tracolla marrone: la custodia della macchina fotografica che ha portato con sé. Inoltre aveva un waveboard nero (ma non è detto che ce l’abbia ancora con sé).

Secondo le verifiche fatte in questa settimana di indagini – a cura della Polizia Locale di Ferno e dei carabinieri della compagnia di Busto – l’allontanamento è stato volontario, nella notte del 23/24 agosto scorso. E sicuramente Santosh si è messo in movimento autonomamente nelle prime ore dopo che se n’è andato da Ferno.

Ora potrebbe essere andato lontano o essere ancora nei dintorni del Varesotto, per questo si moltiplicano anche i messaggi che chiedono di condividere la sua immagine e porre attenzione a persone che gli somiglino (importante: in questo momento ha i capelli più corti rispetto a diverse sue foto fatte circolare).

Secondo le descrizioni fatte da diverse persone (che abbiamo anche contattato direttamente) è un ragazzo che dimostra più dei suoi 13 anni non solo fisicamente, ma anche come comportamenti e consapevolezza, ad esempio per la passione per la fotografia.