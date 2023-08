Un nuovo sponsor per la Uyba: Banca Progetto

Banca Progetto, banca digitale specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, scende in campo con UYBA Volley Busto Arsizio con una partnership che accompagnerà la società biancorossa per tutta la stagione 2023/2024.

Banca Progetto decide di sostenere la pallavolo femminile scegliendo una realtà fresca e dinamica che proprio da questa stagione ha rinnovato i propri progetti per assicurarsi un futuro solido ed ambizioso: talento, coesione, impegno e orientamento alla performance accomunano il volley alla filosofia di Banca Progetto, che si ispira a questi valori per la sua attività quotidiana a supporto di imprese e privati.

Il presidente di Uyba Volley Giuseppe Pirola: «Avere a bordo della nostra squadra una banca è per noi davvero importante e personalmente cercavo questa partnership da diversi anni: sono contento di aver incontrato Banca Progetto: una realtà giovane, brillante e con uno spirito digital innovativo fortemente orientato ai propri clienti. Trovo anche in questo molte affinità con la UYBA e sono sicuro che la collaborazione sarà lunga e fruttuosa sia per la squadra sia per la banca».

Claudio Minerdo, Responsabile HR di Banca Progetto: «Siamo orgogliosi di sostenere una squadra motivata a migliorare sempre più anche se già forte come UYBA Volley. La pallavolo presenta diverse affinità con la realtà di Banca Progetto: lavoro di squadra, professionalità, orientamento all’eccellenza, ai risultati e all’innovazione. Con questa sponsorizzazione la banca vuole diffondere e consolidare il valore dello sport anche al femminile e il suo legame con il territorio».