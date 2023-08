Verso Cisanese-Caronnese, primo turno di Coppa Italia

Si fa sul serio. Domani la Caronnese scende in campo in quel di Cisano Bergamasco per il primo turno di Coppa Italia. Dopo un precampionato positivo, la squadra di Gatti ha voglia di far bene in terra bergamasca e iniziare col piede giusto la stagione.

Roberto Gatti: “Ho fiducia nella squadra, siamo pronti”

Ha voglia di scendere in campo Roberto Gatti e, a quasi 24 ore dalla partita, carica i suoi. “Siamo pronti per affrontare la Cisanese: abbiamo preparato questa partita normalmente ma consci che i nostri avversari hanno fatto un pre-campionato davvero importante. La Cisanese è una squadra di calibro del girone B, dunque sarà uno scontro fondamentale. Noi stiamo bene, ho fiducia nella squadra e siamo pronti. Essendo una squadra nuova, ci servirà comunque a conoscerci”.

I nostri avversari

La Cisanese, squadra del girone B di Eccellenza, ha iniziato la preparazione estiva il 9 agosto agli ordini del neoallenatore Raoul Bertarelli. Pre-campionato importante per la squadra bergamasca che ha inanellato una vittoria dopo l’altra. La società ha deciso di puntare, come la Caronnese, sui giovani, con l’aggiunta di qualche elemento di esperienza che potrà dare filo da torcere ai rossoblù, come Tommaso Morosini, ex serie B con l’Albinoleffe e fresco di rescissione del contratto con il Monza.

I convocati

Portieri: Paloschi Mattia, Toniutti Alessandro.

Difensori: Curci Alessandro, Fabbrucci Alessio, Galletti Andrea, Mariani Silvio, Napoli Gabriele, Puka Marian, Sakho Baubacar.

Centrocampisti: Bigioni Nicolò, Birolini Adriano, Bonsi Leonardo, Brugone Edoardo, Cerreto Paolo, Diatta Papa, Morlandi Marco, Zibert Urban.

Attaccanti: Corno Federico, De Carli Pietro, Lorusso Fabio, Provenzano Christian, Zoppi Leonardo.