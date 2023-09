A Busto Arsizio esordio del parcheggio Kiss&Go per combattere la sosta selvaggia

A Busto Arsizio esordisce il cartello per i parcheggi Kiss&Go in piazza Trento e Trieste. La dicitura è stata posizionata dagli addetti del Comune a poche ore dall’inizio della Settimana europea della mobilità sostenibile e permetterà la cosiddetta sosta lampo (il tempo di un bacio e via) da 15 minuti al massimo.

Il particolare cartello è stato fotografato da Luca Torno, noto imprenditore della comunicazione in città, sul proprio profilo facebook.

La logica che sottende questa iniziativa è quella di evitare che, per le classiche commissioni da un “minutino e mi sposto”, si parcheggi l’auto in doppia fila o nei parcheggi a pagamento senza pagare (per poi trovarsi una multa salata). Va detto che funziona solo se, effettivamente, vi è un ricambio continuo di auto ma per questo bisogna affidarsi al buon senso degli automobilisti bustocchi.

L’iniziativa è sperimentale e durerà solo per qualche giorno (dal 16 al 24 settembre).