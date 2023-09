A Cugliate Fabiasco arriva “The Cage”, sfide di calcio nella gabbia tra creator

16 squadre, 1 gabbia, e 16 creator con la fascia di capitano al braccio per sfidarsi in un torneo di calcio 3 contro 3. Sono questi gli elementi alla base di “The Cage – Leoni in Gabbia”, l’evento organizzato per sabato 9 settembre dalle ore 13 al centro sportivo di Cugliate Fabiasco. A rendere ancora più emozionanti le partite delle varianti imprevedibili: gol raddoppiati, 1 contro 1, tiri liberi e sostituzioni.

A organizzare la manifestazione è Steve Red, creator varesino che sarà anche uno dei 16 capitani. Insieme a lui Elitalo, Fabio di Mauro, Pierino e Gnabri dei PirlasV, Sofia Balzani, Jpata, Ragnar, Shaleboom, Pippega, Ohm, Kun Dispa, Boss del Freestyle, Simone Crispo, Chiara d’Ambrosio e Zoccolo Duro.



Oltre ai 16 capitani prenderanno parte all’evento anche altri creator: Simone Berlini, Neschio, Its Dani, Crspera, Sebastian Zorba, Kevin Calia, SuperAllan, Zakinho e Mc Douglax.

Non solo campo: sarà ovviamente un evento dalla spiccata dimensione comunicativa. Durante il giorno verranno realizzati video e contenuti. A completare la giornata: musica con SimoJ, stand gastronomico e cocktail bar. Anche per questo saranno protagonisti della giornata altri personaggi famosi come Daniele Brogna, Martina Monti, Mirko Mastrocinque ed Ematoshi.