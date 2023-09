A Porto Ceresio un fine settimana di musica, eventi e fuochi d’artificio

Si prepara un grande fine settimana a Porto Ceresio, dove da venerdì 8 a domenica 10 settembre si concentreranno diversi eventi, con l’atteso spettacolo dei fuochi d’artificio sul Ceresio.

Il weekend inizia venerdì con una serata di musica in spiaggia: alle 19 il trio Oltremura suonerà musica jazz orientale, e seguire il Corpo musicale di Bisuschio proporrà la fiaba musicata del Piccolo principe per augurare un buon inizio scuola ai bimbi dell’asilo e agli alunni delle scuole. Mercato a tema e mini street food in piazzale Luraschi.

Sabato 9 settembre la tradizionale festa del Santissimo Nome di Maria con la benedizione e processione delle barche alle 20,30. A chiudere la serata spettacolo pirotecnico in programma alle 22.30 alla nuova spiaggia di via Mazzini. Nell’ attesa al parco giochi un’animatrice intratterrà i bambini con giochi e attività.

Nel fine settimana c’è spazio anche per l’arte. Sabato e domenica si svolgerà la nona edizione di Mur arte al lago, con cinque artisti che dipingeranno murales sul lungolago Vanni.

Per concludere, domenica sera alle 21 in piazza S. Ambrogio si svolgerà il secondo concerto del duo jazz composto da Roberto Olzer e Nicola Tacchi.

Qui la locandina della festa del SS Nome di Maria