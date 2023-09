Ad Azzate l'”Happy Island” di Lorenzo Bertocchini, una serata per presentare il nuovo Cd

Venerdì 15 settembre (ore 21.00) primo di una serie di appuntamenti mensili che vedranno Lorenzo Bertocchini, il cantastorie varesino, esibirsi in acustico con la sua fedele Gibson Songbird Deluxe, il suo ukulele Cocopelli e le sue armoniche Blues Harp al DuePuntoZero 2.0 di Azzate (via Piave, 91/D).

Lorenzo presenterà in anteprima alcuni dei brani del suo nuovo CD intitolato “Happy Island” che uscirà a breve.

“L’ho registrato nello studio di Luca Marino”, ci racconta Lorenzo, “e contiene tredici nuovi originali e tre cover”. Tra i musicisti ci sono ospiti internazionali, tra cui Lach, il fondatore del movimento “anti-folk” che ha scosso la scena newyorkese e qui duetta con Lorenzo su “Rick The Barber”, Cliff Eberhardt al dobro su “Snoring” e Lauren-Joy Manus ai cori su “I Wrote You A Song”.

Del cast fanno parte anche Scarlet Rivera (la collaboratrice storica di Bob Dylan che tanto ha caratterizzato la mitica “Hurricane”) al violino su “Zoe”, James Dalton al mandolino su tre canzoni e quelli che Lorenzo chiama i suoi “modelli cantautoriali”: Elliott Murphy, alla voce e al banjo su “More Messy Than Me”, e Dan Bern, ai cori su “Hi And Bye” e alla voce e all’armonica su “Dance”, canzone in cui insieme a loro canta anche Elizabeth Lee, meravigliosa cantautrice texana che fa inoltre i cori su altre due canzoni.

Nel disco ci sono anche altre sorprese e debutti, che verranno svelati solo all’uscita.

I master delle canzoni sono stati fatti da Stefano Lucato, autentico mago dei suoni.

Durante il “periodo Covid” Lorenzo è rimasto spiazzato perché, abituato a un’attività live molto intensa, si è ritrovato chiuso in casa senza la possibilità di fare quello che più gli piace: portare in giro la sua musica.

Così ha iniziato a fare ciò che prima aveva sempre rifiutato di fare: suonare in diretta su Facebook.

“Dopo la prima diretta non riuscivo più a smettere”, ricorda il cantautore, “così credo di aver battuto ogni record mondiale suonando per cento giorni consecutivi e a volte facendo anche due o tre dirette al giorno”.

In questo modo, Lorenzo si è costruito un seguito internazionale molto affezionato, per il quale ha deciso di continuare ad esibirsi in diretta due volte a settimana: il mercoledì e la domenica, alle 19.00.

Questi live sono aperti a tutti e visibili a questo link