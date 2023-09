Al cinema Incontro di Besnate una proiezione speciale di “Io capitano”

Al cinema Incontro di Besnate sabato 23 settembre è in programma una proiezione speciale del film “Io capitano”, la pellicola di Matteo Garrone che racconta il viaggio di una adolescente senegalese, dall’Africa occidentale alle coste italiane.

Il film è in programma in questi giorni nella sala besnatese, al pari di tanti altri cinema. La serata (inizio ore 21) è però speciale perché è introdotta da un incontro con Abdoulaye Ba, giovane senegalese, geografo di formazione, arrivato in Italia dopo un lungo viaggio attraverso il deserto, l’inferno libico, la traversata del Mediterraneo.

Abdoulaye Ba ha portato la sua esperienza nel libro “In inferna”, che non è solo racconto di un viaggio drammatico, ma anche “uno sguardo sulla colonizzazione dell’Africa”.

Alla presentazione al cinema Incontro interviene anche Dario Villa, curatore del libro, con Roberto Morandi, giornalista di Varesenews.