Alla “Marciando per la vita” di Mustonate si festeggiano i 40 anni del Piede d’Oro

Domenica 17 settembre, nella frazione di Mustonate a Varese, va in scena una delle gare podistiche classiche del calendario provinciale: la “Marciando per la vita” che – nelle sue varie forme – è arrivata alla 35a edizione. La corsa rappresenta anche la “ripartenza” della stagione del “Piede d’Oro” dopo una pausa estiva durata quasi tre mesi: sarà la decima prova sulle 13 previste per il 2023.

A proposito di “Piede d’Oro” però, questo appuntamento sarà speciale: il circuito podistico amatoriale del Varesotto compie infatti 40 anni (gli albori furono nel 1983) e questa edizione della “Marciando per la Vita” servirà anche a celebrare questo compleanno così importante proprio dove – Varese – tutto nacque. La gara avrà anche una finalità benefica: il ricavato delle iscrizioni sarà infatti devoluto all’attività dell’istituto “Sacra Famiglia” di Cocquio Trevisago con cui da tempo il “Piede d’Oro” ha un legame forte.

Il programma del 17 settembre prevede l’apertura dell’area di ritrovo (via Mottarone) alla 7,30 con la possibilità di iscrizione per i singoli atleti (i gruppi invece devono comunicare la propria composizione entro sabato alle 13). I primi a partire, alle 8,45, saranno i bambini impegnati nel tradizionale “Minigiro” su un percorso di circa 600 metri. Alle 9 lo starter darà il via alla prova maggiore suddivisa come sempre in due tracciati: quello principale misura 8,8 chilometri mentre il “ridotto” è di 3,8 chilometri.

A fare da contorno alla gara uno degli scenari più belli della Città Giardino, il borgo ristrutturato dove trovano spazio zone dedicate al maneggio, ville e spazi verdi. A rendere il tutto ancora più coinvolgente ci sarà la musica suonata dalla M.A.M., la banda dei ragazzi di Morazzone. La quota di iscrizione è fissata in 5 euro per tutti i partecipanti, con sconto per gli under 14 che pagheranno 2 euro.