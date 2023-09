Angera e Plastic Free uniscono le forze per eliminare la plastica monouso in città

Angera è pronta a intraprendere un nuovo corso nel rispetto dell’ambiente. A ridosso del comunale di giovedì 28 settembre l’amministrazione comunale e l’associazione Plastic Free hanno infatti firmato un protocollo di intesa che porterà una serie di iniziative volte a ridurre l’utilizzo della plastica monouso in città.

Dalla sensibilizzazione nelle scuole alla revisione del piano cestini, in particolare quelli sul lungolago, alla diminuzione ed eliminazione della plastica sia presso (e in collaborazione con) gli esercenti che nel corso delle feste cittadine, l’obiettivo posto al centro dalla lista Allea, in particolare dal vicesindaco e assessore all’ambiente Milo Manica, è chiaro: contribuire alla salvaguardia del pianeta grazie all’impegno dell’ente, di tutti i cittadini e delle realtà del territorio insieme all’associazione odv, che al termine del percorso di sensibilizzazione riconoscerà alla Città l’attestato di “Comune Plastic Free”.

Una volta soddisfatti tutti i criteri (abbandoni illecito rifiuti, educazione ambientale, collaborazione con l’associazione, gestione rifiuti urbani e attività virtuose sul territorio), Angera potrà così candidarsi per diventare la prima città “plastic free” della provincia di Varese.

«Con Plastic Free oggi iniziamo un cammino di comunicazione e di fatti che ci porteranno a escludere la plastica – ha dichiaro poco prima della seduta il sindaco Marcella Androni al momento della firma del protocollo di intesa con Rossana Palermo, referente per Angera -. Non so quanto lungo e difficile sarà il cammino, ma so che arriveremo al nostro obiettivo».

«Nelle prossime settimane sarà organizzata una serata informativa aperta ai cittadini – aggiunge la referente -. Sarà l’occasione per entrare nel dettaglio del protocollo di intesa, illustrare il percorso, i suoi obiettivi e rispondere alle domande dei partecipanti».