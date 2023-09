Applausi, ringraziamenti e una nuova ambulanza per Sos Malnate

Prima la consueta sfilata accompagnata dal Corpo Filarmonico cittadino, poi la messa, l’inaugurazione della nuova ambulanza, saluti e ringraziamenti e infine il pranzo. È stata una giornata densa di emozioni quella di domenica 17 settembre per Sos Malnate che ha organizzato l’annuale festa sociale.

Nel cuore della giornata due avvenimenti da sottolineare: la benedizione della nuova ambulanza da parte di Don Giuseppe Lazzati e la consegna della targa al comandante dei carabinieri Giacomo Camelia (leggi qui). Il presidente Massimo Desiante, prima della consegna degli attestati alle persone e alla realtà che hanno collaborato con Sos, ha voluto ricordare, nome per nome, «chi 41 anni fa ha fondato Sos Malnate dando il via a questa realtà».

«Oggi – ha invece detto al microfono il sindaco Irene Bellifemine – ringrazio tutti i volontari per questa giornata e il loro operato prezioso. Questo momento rappresenta il giusto riconoscimento per l’impegno che quotidianamente viene messo in pratica».