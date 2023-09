Arriva il grande ciclismo, vertice in prefettura per strade e sicurezza

A cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre il territorio della provincia di Varese vive alcuni giorni ad alta intensità ciclistica. Prima l’appuntamento con gli amatori che partecipano alla Gran Fondo Tre Valli sia nella versione a cronometro sia a quella in linea (sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre), poi quello con i professionisti che si sfidano nella Coppa Bernocchi (lunedì 2) e nella Tre Valli Varesine (martedì 3) quest’ultima anche in versione femminile.

Manifestazioni di grande importanza sia dal lato sportivo sia da quello dell’indotto economico e turistico per i quali è necessaria una organizzazione puntuale anche a livello di gestione della sicurezza e della viabilità. Per questo motivo si è riunito ieri (mercoledì 20) in Prefettura il “Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” presieduto dal prefetto Salvatore Pasquariello, un incontro in cui si sono affrontate le varie tematiche relative agli eventi ciclistici.

Tavolo decisamente affollato, perché vi sono rappresentate sia le istituzioni (Provincia, Comune di Varese) sia le forze dell’ordine (Questura, Carabinieri, Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, polizie locali di Varese, Busto e Legnano), sia le società sportive (la “Binda” e la “U.S. Legnanese”) sia tutte quelle realtà in qualche modo coinvolte. Dal 118-Areu alle Autolinee Varesine, all’ATPL di Como, Lecco e Varese alle ASST Sette Laghi e Valle Olona alla CRI dell’Insubria.

La macchina organizzativa sarà pienamente in funzione fin dalla cronometro della 7a Gran Fondo e risulta già rodata, viste le esperienze degli anni scorsi, sia per la gestione degli aspetti di ordine pubblico e viabilistici sia degli eventuali aspetti di protezione civile. Per quanto riguarda le gare “pro”, il cui percorso è invariato (Busto-Varese per la Tre Valli, Legnano-Legnano per la Bernocchi ma con sette passaggi sul circuito della Valle Olona), la criticità maggiore riguarda la viabilità interna della Città Giardino. A Varese sarà infatti prevista la chiusura di alcune scuole con un’ordinanza che sarà emanata dal Comune.

Il Comandante della Polizia Stradale di Varese ha precisato che le gare in oggetto implicano un impegno notevole da parte del proprio personale, che per l’occasione si avvarrà del supporto della Polizia Stradale di Milano e di altre province lombarde. Il prefetto Pasquariello ha ribadito l’esigenza di un’accurata attività di collaborazione fra le Forze dell’Ordine e le società organizzatrici e ha fatto presente che all’inizio della prossima settimana il Questore convocherà un tavolo tecnico con tutti i soggetti interessati per affrontare e definire tutte le questioni di dettaglio.