“Avevi sempre un sorriso per noi giovani. Ciao Gio, buon viaggio”

“A te che hai saputo essere presenza viva nella nostra comunità dimostrandoci, ogni giorno, con costanza e dedizione il tuo essere esempio in diversi modi: avevi sempre per noi giovani un sorriso che trasmetteva gioia, una pacca sulla spalla per chiederci come stavamo, una domanda giusta per farci andare oltre, ma soprattutto una testimonianza di fede”.

È così che inizia il messaggio di addio postato su Instagram dai giovani dell’oratorio di Schianno in memoria di Giovanni Mazzucchelli, 52 anni, originario di Induno Olona ma residente da tempo a Schianno, è morto lo scorso 17 settembre in Valsesia durante una passeggiata sui monti.

“Continua a sostenerci ogni giorni – continuano nel post i ragazzi – passo dopo passo, nella missione che siamo chiamati a compiere. Sorreggi e incoraggia sempre tua moglie Claudia, la Giudi e il Fra perché possano da te trarre ispirazione e forza. Ciao Gio, buon viaggio”.