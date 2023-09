Bra – Varese 0-0, Cotta: “Un punto importante”

BRA – VARESE 0-0 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): «Devo fare i complimenti al Bra che negli ultimi anni ha sempre fatto ottimi risultati. È sempre un campo difficile, non per superficie e dimensioni ma per come la squadra interpreta la gara e fa quello che dice il mister. Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo gestito meglio. Per noi un punto importante, la squadra fino alla fine ha cercato di ribattere colpo su colpo. Ci siamo presentati qualche volta davanti ma non è stato facile. Cottarelli e Bernacchi sono stati bravi e hanno concesso poco o niente mentre sui laterali un po’ abbiamo fatto fatica. Penso che sui reclami del Bra l’arbitro abbia visto bene e anche la squadra mi ha detto che non c’erano falli. Non avere una prima punta che fa salire la squadra non ci aiuta a tenere su la squadra e per questo la società ha preso Di Maira che ci darà una mano anche se non è ancora pronto fisicamente»

ROBERTO FLORIS (Allenatore Bra): «Sono assolutamente soddisfatto. Abbiamo avuto un approccio importante, abbiamo creato troppo per non fare neanche un gol in una partita nel quale non abbiamo subito un solo calcio d’angolo e nessun tiro in porta. Dobbiamo essere più cattivi perché in questi casi bisogna portare a casa la partita. Sono troppo arrabbiato per commentare le scelte arbitrali alla prima giornata, non cambierebbe nulla dire che era un calcio di rigore sacrosanto. Quello su Daqoune era sicuramente rigore».

ELIA PRIORI (Portiere Varese): «È importantissimo aver preso un punto e non aver preso gol è una gioia in più per il portiere. Se non si subisce gol è grazie a tutti, anche al lavoro degli attaccanti. Di positivo oggi c’è stata la capacità di fare fatica, da martedì penseremo agli errori commessi. Siamo stati bravi sotto l’aspetto mentale ma c’è tanto da lavorare, c’è il ricordo in me di quella che è stata la stagione scorsa, che non porta ricordi positivi. Prendiamo gli insegnamenti positivi e guardiamo avanti. Oggi Rosati è venuto a trovarci e questo ci fa piacere e ci carica».