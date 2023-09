Caronno Cambia chiama a raccolta i giovani: “Un sondaggio per capire come risvegliare il paese”

Un gruppo giovane, guidato da un giovane che vuole coinvolgere le nuove generazioni. Caronno Cambia si sta muovendo da tempo: l’obiettivo è voltare pagina e mettersi in gioco per dare un “governo” diverso a Caronno Varesino.

Dopo la caduta della giunta guidata da Raffella Galli e il commissariamento, adesso è arrivato il momento di guardare avanti e cominciare a pensare alle elezioni del 2024. Samuele Celona, 30 anni, fondatore del gruppo Caronno Cambia, ha bruciato le tappe e già da mesi presenta i progetti e le idee attraverso incontri pubblici e strette di mano con i cittadini ai gazebo. Ora è la volta di un sondaggio destinato, appunto, ai giovani del paese.

“Abbiamo aperto settembre con un’iniziativa dedicata ai giovani, con i giovani. Chiediamo loro un’opinione riguardo il paese, in base alla loro esperienza e al loro modo di viverlo. Si tratta di informazioni importanti, che resteranno anonime e che ci aiuteranno a conoscere le reali necessità dei giovani per sviluppare azioni concrete in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel 2024. Caronno Cambia ha a cuore il futuro di Caronno e chi, meglio delle nuove generazioni, può aiutarci a trasformare il nostro paese?” spiega Samuele Celona.

“Abbiamo pensato ad un sondaggio dove i ragazzi e le ragazze della nostra Caronno possano esprimere nella più totale libertà e riservatezza la loro opinione e di conseguenza, insieme, cambiare Caronno. A fine settembre invece organizzeremo un incontro pubblico, protagoniste proprie le nuove generazioni. Un nuovo modo di vivere Caronno Varesino c’è parte da qui”.

Qui il link per partecipare al sondaggio