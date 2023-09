“Crepa nel muro” in una casa di via Gradisca a Varese

Una crepa nel muro di una palazzina di via Gradisca a Varese ha causato l’uscita dell’autoscala e di una squadra dei vigili del fuoco di Varese per una “verifica statica” avvenuta nella tarada mattinata di domenica in una zona che si trova nei pressi di Largo Flaiano.

Inizialmente si pensava che i vigili del fuoco fossero alle prese col recupero di uno sciame, ma in realtà si trattava della verifica dell’agibilità di uno stabile, agibilità appunto negata in seguito ad aver accertato la pericolosità delle crepe.

L’immobile adiacente a quello che risulta lesionato è stato dunque evacuato e le persone al loro interno sono state fatte uscire dall’abitazione. Sul posto anche tecnici comunali.