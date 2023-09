Da 25 anni nei boschi del Varesotto per combattere il fuoco: una settimana di eventi per il Coav Valli del Verbano

Il gruppo volontari antincendio di Comunità Montana Valli del Verbano festeggia la loro fondamentale attività per il territorio: i 25 anni di attività. Era il 1998 quando si decise di fondare il gruppo di Protezione Civile ad alta specializzazione, attività che negli anni ha incrementato la sua importanza ed è un riferimento anche a livello nazionale con importanti collaborazioni anche al di fuori di regione Lombardia.

Una lunga storia che si è mantenuta anche nel simbolo dei volontari COAV, passando da un leone stilizzato con un’ala sola, quando erano i volontari della Comunità Montana della Valcuvia, a due ali dopo la fusione della Comunità Montana Valli del Luinese nell’Ente unico attuale. Oggi il leone delle COAV è doppiamente alato a simboleggiare un’unione dalla quale trae forza quotidiana. Forza e determinazione, come quella che ad ogni ‘crisi’ i volontari dell’antincendio boschivo mettono per domare le fiamme e supportare al meglio gli altri copri in loco.

Dal 29 di settembre, per celebrare questa ultraventennale attività, sono stati organizzati una serie di eventi che serviranno a far conoscere meglio l’attività del gruppo COAV. «Un appuntamento importante – afferma Marco Fazio, assessore alla protezione civile di Comunità Montana Valli del Verbano – . Il gruppo COAV da anni si dedica alla sicurezza dei cittadini e del territorio, al supporto efficace su tutti i fronti dei Vigili del Fuoco. All’interno di queste celebrazioni abbiamo voluto inserire momenti rivolti a un pubblico differenti: agli amministratori, ai tecnici, ai volontari ma soprattutto abbiamo voluto portare il COAV e la cultura dell’antincendio boschivo tra la gente, con gli appuntamenti del 14 ottobre a Germignaga e del 21 a Laveno». È un modo per far conoscere l’attività meritoria dei volontari – con un focus particolare rivolto ai bambini – e, possibilmente, intercettare persone interessate a questo settore. «I nostri volontari dell’antincendio, con la loro attività, sono un riferimento per la cittadinanza come purtroppo abbiamo dovuto assistere di recente, con gli ultimi incendi boschivi che hanno colpito il nostro territorio. Inoltre, con la loro attività di formazione continua (ACADEMY Forest Fire Training School, ndr) hanno accresciuto non solo il loro numero ma anche e soprattutto la loro professionalità. Auguro a tutto il gruppo, ai veterani e ai neo arrivati e ai responsabili degli uffici del nostro Ente ancora tanti anni di proficua attività, siete il fiore all’occhiello della Comunità Montana e della Protezione Civile nelle Valli del Verbano», termina Fazio.

IL PROGRAMMA PER IL XXV ANNIVERSARIO DEL GRUPPO COAV

Venerdì 29 Settembre

Cassano Valcuvia – Salone Teatro

H 20.4525°AIB. Presentazione, storia, statistiche, investimenti e futuro del sistema Aib COAV di CM Valli del Verbano.

Appuntamento dedicato ai Sindaci, agli Amministratori Locali, ai Referenti di Protezione Civile, ai Tecnici Comunali dei Comuni afferenti alla CM Valli del Verbano, ai Coordinatori dei Gruppi COAV, Autorità ed Enti Forestali.

Mercoledì 4 Ottobre

Cuveglio – Sala Operativa COAV Gestione Emergenze H 20.45

Attività tecnica dedicata ai DOS e Caposquadra AIB COAV certificati. Rilascio macro-briefing di esercitazione

Sabato 7 Ottobre

Castelveccana – Nuova Colonia CAI Alpe Cuvignone.

H 14.00Rilascio briefing operativo di esercitazione e confronto formativo dedicato ai DOS e Caposquadra AIB COAV

H 19.30 Cena smart presso la Colonia per tutti i Volontari che desiderano pernottare presso la struttura.

H 21.00 Proiezione video a tema

H 23.30_07.00 Pernottamento

Domenica 8 Ottobre

Castelveccana – Nuova Colonia CAI Alpe Cuvignone.

“Extreme HotShots Experience” Esercitazione tecnica Aib in ambiente ostile.

H 07.00_07.30 Accredito dei Volontari AIB

H 07.30_08.00 Rilascio briefing operativo a tutte le forze in campo

H 08.00_14.00 Attività esercitative in ambiente ostile

H 14.30_16.00 Pranzo

H 16.00_18.30 Debriefing, attività istituzionali e commemorative, saluto delle autorità

Sabato 14 Ottobre

Germignaga – Località Boschetto

Coav fra i cittadini. Attività di diffusione della cultura antincendio boschivo.

H 10.30_18.30Raduno statico ed esposizione automezzi e materiali, attività formative per giovani e famiglie.

Sabato 21 Ottobre

Laveno Mombello – località Gaggetto

Coav fra i cittadini. Attività di diffusione della cultura antincendio boschivo.

H 10.30_18.30Raduno statico ed esposizione automezzi e materiali, attività formative per giovani e famiglie.

Venerdì 27 Ottobre

Luino – Palazzo Verbania

Convegno “Incendi e cambiamento climatico”. Quale futuro nella lotta agli incendi boschivi.

H 14.00_18.30

Relatori

Comunità Montana Valli del Verbano_Servizio Agricoltura e Foreste

Paolo Valisa_Istituto Geofisico Prealpino

Giorgio Vacchiano_Luca Malanchini_Università degli Studi di Milano_Dip. di Scienze Agrarie e Ambientali

Bruno Cerabolini_Università degli Studi dell’Insubria

Ersaf Ente Regionale Servizi Agricoltura ForestE