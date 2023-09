Dal successo di Golf4autism nasce MyGolfTeam : sport, condivisione e inclusione

Domenica pomeriggio il PanoramaGolf di via Belmonte a Varese ha ospitato l’evento che lancia MyGolfTeam, il nuovo progetto fatto di sport, inclusione e condivisione nato dal successo di Golf4Autism.

Nel 2021 il debutto di Golf4Autism promosso da SpazioBlu autismo Varese e sostenuto Soroptimist e Lions golfisti Varese, per creare un’occasione divertente di crescita e di gioco e di inclusione per i bambini.

In questi primi due anni Golf4autism è cresciuto, coinvolgendo assieme ai ragazzi con disabilità anche i loro amici, compagni di classe e familiari e altri gruppi di golfistiti. In totale un centinaio di bambini e ragazzi tra principianti e appassionati di golf, con disabilità e non. «Un vero e proprio laboratorio di sport inclusione nato grazie alla collaborazione del Panorama Golf unita alla disponibilità e l’esperienza del maestro Fig Alberto Ballarin, che ha poi coinvolto la sua vice Tiziana Gandin nel creare un percorso golfistico unico che coinvolge sempre più persone al venerdì pomeriggio», racconta soddisfatta Cristina Finazzi di SpazioBlu, con riferimento ad esempio a Triade Sos autismo di Busto Arsizio e, da ultimo, a Fondazione Piatti.

Da qui l’idea di allargare anche nella presentazione il progetto, rinominato MyGolfTeam con tutti i colori dell’arcobaleno a simboleggiare lo spirito di inclusione di tutte le diversità proprio dell’iniziativa.

Domenica il debutto dell’iniziativa è stata l’occasione per ringraziare tutte le associazioni che finanziano il progetto e in particolare Soroptimist Varese, fisicamente sempre presente il venerdì pomeriggio con le sue volontarie: «È importante, fondamentale e prezioso il contributo del volontariato – aggiunge Finazzi – sarebbe però auspicabile che anche il pubblico facesse la sua parte nel sostenere virtuosi progetti di inclusione promossi dal terzo settore».