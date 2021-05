Tra pioggia e sorrisi è partito “Golf4Autism” al Panorama Golf

I valori dello sport scendono in campo, un campo fatto di grandi prati e buche, quelli del Panorama Golf di Varese, dove, grazie alla disponibilità ed esperienza del maestro Fig Alberto Ballarin, venerdì 14 maggio sono iniziate le lezioni del progetto Golf4Autism,tra qualche goccia di pioggia e bellissime emozioni.

Un gruppo di bambini e ragazzi nello spettro autistico, si sono impegnati sul campo per divertirsi e migliorare le proprie capacità motorie in un contesto di inclusione sociale.

Il gioco crea inclusione

Per realizzare al meglio il progetto, al Panorama Golf è stata riservata un’area di 1000 metri quadri circa dove sono state realizzate 3 buche con distanze variabili tra 20 e 30 mt, ma è prevista anche la possibilità di accedere al percorso di Pitch&Puttt ed eventualmente anche al campo di 9 buche.

L’attrezzatura prevede bastoni in plastica e palle di gommapiuma di diverse dimensioni per evitare qualsiasi rischio di infortunio e nello stesso tempo facilitare il coordinamento del movimento.

I bambini vengono affiancati nel gioco anche da un educatore e uno psicologo per individuare di volta in volta il miglior canale comunicativo che permetta loro di superare eventuali difficoltà e procedere nel loro percorso di apprendimento.

Le lezioni non comportano nessun contributo economico da parte delle famiglie: “Siamo felici di poter contribuire a questo progetto dove i bambini possono divertirsi diventando ancora più consapevoli delle loro potenzialità e della loro meravigliosa unicità“, spiegano dal Panorama Golf club.

Il progetto e i suoi sostenitori

Golf4Autism, inserito tra i progetti Ryder Cup 2023, patrocinato dalla Federazione Italiana Golf e sviluppato da Golfprogram in collaborazione con l’associazione “Una breccia nel muro” e il supporto del Golf Club Archi di Claudio ha così debuttato anche nella provincia di Varese grazie all’entusiasmo e collaborazione di volontari, associazioni e amici che credono nel progetto e hanno deciso di affiancarlo e supportarlo.

A cominciare da Spazio Blu, associazione varesina costituita dai genitori di bambini e ragazzi autistici e già promotrice, insieme a Fondazione Sacra Famiglia, di BluLab, un modello di intervento innovativo, integrato e di sistema per l’autismo. In questo contesto che sviluppa percorsi abilitativi individualizzati, SpazioBlu mette a disposizione le proprie competenze psicoeducative e gli operatori che affiancano i bambini e ragazzi del progetto Golf4Autism.

Spazio Blu si impegna da anni a dare voce al diritto alla cura, allo studio e all’inclusione sociale dei soggetti autistici e delle loro famiglie, attraverso la realizzazione di tanti progetti e corsi di formazione, con l’obiettivo di coinvolgere i bambini e ragazzi (con autismo e neurotipici) in tutti i contesti di vita: una frontiera necessaria da percorrere per cambiare anche la visione dello sport e per sradicare i pregiudizi nei confronti della disabilità infantile e adulta.

Grazie anche a Soroptimist Varese, e agli altri numerosi Club della Rete circuito golf Soroptimist che pure hanno creduto nella forza e valore del progetto, è stato possibile rendere concreto questo progetto. Soroptimist International è un’associazione mondiale di donne, di diverse categorie professionali, che attraverso azioni concrete promuove il rispetto dei diritti umani, la pace, l’avanzamento della condizione femminile, l’accettazione delle diversità, il volontariato e l’amicizia.

“Golf4Autism – Panorama Golf Varese” è stato anche inserito nel 14° Golf Challenge Soroptimist International 2021, con finale in ottobre a Varese, con lo scopo di raccogliere fondi per l’iniziativa e promuovere l’adesione al progetto anche da parte di altri circoli.

Fondamentale anche il sostegno degli Amici della Coppa Ermolli – Urbana&Partners e a quelli dei Lions Golfisti Varese, che con il loro importante contributo hanno permesso il nascere del progetto Golf4Autism.