Dalla Francia alla Cina a piedi, passando dalla Valle del Lanza

Si chiama Julie, ha 27 anni ed è partita da Bordeaux a piedi. La sua meta finale sarà la Cina, ma in questi giorni sta attraversando il Varesotto e la Lombardia. Dopo essere passata da Angera e Mornago, nella giornata di giovedì 7 settembre ha attraversato la Valle del Lanza fino a raggiungere il Mulino del Trotto, dove ha passato la notte nel bivacco nel cuore del Plis.

Nella mattinata di oggi – venerdì 8 ottobre – ha ripreso il cammino e, con il supporto di Alvise Luchetta, ha raggiunto il confine a Santa Margherita, per poi raggiungere Chiasso e Como. L’itinerario di Julie prevedrà poi la rotta verso Trieste, poi giù fino alla Turchia e infine la Via della Seta fino alla meta finale. L’idea della ragazza francese è quella di evitare le strade ma percorrere la maggior parte del tempo su sentieri immersi nella natura, come è stato per la Valle del Lanza.