Diversamente cammino: a Casorate serata dedicata al percorso di Santiago per le persone con difficoltà motorie

In occasione del 60° della Fondazione, il CAI organizza in collaborazione con AISM una serata a ingresso libero per sensibilizzare e far conoscere “come le difficoltà motorie possono essere superate dalle persone con

disabilità”.

L’appuntamento è per venerdì 15 settembre ore 21,00 presso la palestra Comunale di Via de Amicis a Casorate Sempione.

Il Socio CAI Antonio Borona parlerà del cammino di Santiago e oltre. La serata ha il titolo “Diversamente cammino”