Due premi e un nuovo romanzo per Sara Magnoli

Nuovi riconoscimenti per la scrittrice Sara Magnoli, da Roma al Piemonte, mentre attende l’uscita del nuovo romanzo.

Sabato 23 settembre a Ormea in provincia di Cuneo ha ricevuto una menzione speciale per il romanzo “Fuori dal Branco”, in occasione del concorso letterario nazionale La Quercia del Myr.

Quello della scrittrice di Ferno era l’unico romanzo per ragazzi tra i quindici finalisti selezionati su oltre cento romanzi editi partecipanti.

Il 6 ottobre Magnoli riceverà il primo premio sezione narrativa ragazzi alla decima edizione del concorso letterario internazionale Città del Galateo Antonio De Ferraris, con “Dark Web”, edito da Pelledoca Editore.

Uscito nel gennaio 2020, il romanzo – un giallo ambientato nella zona di Malpensa, ma che si muove soprattutto sul web – ha raggiunto le quasi 15mila copie vendute ma continua a essere richiesto e ristampato e alla fiera del libro di Roma Più Libri più Liberi dell’anno scorso è stato oggetto di un convegno come caso editoriale.

Il premio ha il patrocinio della Presidenza della Repubblica: la premiazione si terrà all’hotel Quirinale a Roma.

Ma i riconoscimenti a Roma e in Piemonte non sono gli unici.

Infine sia “Dark web” sia “Fuori dal branco” nella sezione ragazzi, sia “Se è così che si muore” (Bacchilega Editore) nella sezione editoria a tema (acqua), sono tra i selezionati al Premio città di Como , i cui finalisti saranno svelati a fine mese.

“Il cuore in guerra”, il Fermo e Lucia duecento anni dopo

Una serie di graditi riconoscimenti per Magnoli, che ha ormai all’orizzonte il prossimo traguardo della sua produzione: «L’8 novembre esce il nuovo libro per Pelledoca illustrato da Riccardo Ambrosi» spiega la scrittrice. “Il cuore in guerra” «è una rilettura ai giorni nostri del Fermo e Lucia di Manzoni, il cui manoscritto compie 200 anni». Nel romanzo i due innamorati contrastati diventano sono Noura e Lorenzo, l’antagonista non ha a disposizione i bravi ma uno smartphone. Ua rilettura per parlare al mondo degli adolescenti.

Il ricco calendario di presentazioni prevede passaggi a Nerviano, Ferno, Varese, Busto Arsizio, Milano, Sesto Calende, Mandello del Lario, Udine, Genova e Lecco (dentro alle celebrazioni dell’anno manzoniano).