Finalmente la punta per il Varese: Di Maira ha firmato

Dopo tante voci, accordi a un passo e poi saltati, giovedì 7 settembre l’allenatore del Varese Corrado Cotta ha finalmente potuto accogliere la punta centrale che mancava alla squadra. E alla fine, come sembrava ormai chiaro da ore, si è trattato di Filippo Di Maira, che nel pomeriggio era presente al centro sportivo delle Bustecche per mettere nero su bianco l’accordo.

Attaccante classe 1994, fresco laureato in Scienze Motorie, Di Maira arriva da una stagione ai friuliani del Cjarlins Muzane, dove ha segnato 5 gol in 9 gare prima di un fastidioso infortunio al polpaccio che gli ha fatto chiudere in anticipo la stagione. In carriera la punta alta 189 centimetri nativo di Canicattì ha vestito tante maglie, quasi tutte in Serie D, con una piccola esperienza in C alla Giana Erminio.

Assieme a Di Maira era presente alle Bustecche anche l’attaccante albanese Sidrit Guri, uno che in Italia non ha mai giocato ma ha passaporto italiano e in carriera ha vestito per due volte la maglia della nazionale albanese.