Fulmine colpisce il trasformatore, incendio alla centrale elettrica di Solbiate con Cagno

Sono state impegnate sette squadre dei vigili del fuoco, nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 settembre, per un incendio scoppiato alla centrale elettrica di Solbiate con Cagno, sulla strada del Mulino del Trotto tra Malnate e Cantello.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti a innescare le fiamme è stato un fulmine che ha colpito un trasformatore contenete 6000 litri di olio dielettrico. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 2 di notte con diverse squadre e un “carro schiuma”, un automezzo per la produzione di schiuma estinguente. Le operazioni sono attualmente in corso, la situazione è sotto controllo e non si segnalano persone coinvolte.