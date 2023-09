Gruppi di Cammino: percorso formativo di Ats Insubria per “Conduttore“

Prosegue l’attività di ATS Insubria per la promozione dell’attività fisica sul territorio con iniziative per incentivare stili di vita attivi.

«Negli ultimi mesi abbiamo lavorato per consentire l’avvio della formazione per conduttori di Gruppi di Cammino per coinvolgere persone disponibili a promuovere benessere e salute, oltre che per condividere iniziative di socializzazione già in un’ottica di One Health e quindi con una prospettiva che coinvolga tutta la comunità e il territorio nella sua completezza» spiega Romualdo Grande Direttore Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – One Health di ATS Insubria.

«Ci stiamo concentrando su molte progettualità che coinvolgono le attività di movimento, non solo i Gruppi di Cammino già attivi, ma anche iniziative di più ampio respiro per implementare il livello di attività fisica nella popolazione con l’obiettivo di contrastare la sedentarietà” chiosa il dott. Grande. ATS Insubria, proprio per questo motivo, propone la Prima Edizione del Corso di Formazione per Walking Leader, che si terrà giovedì 19 ottobre 2023 nella Sala Consiliare del Comune di Olgiate Comasco. La formazione è rivolta ai conduttori di Gruppi di Cammino già operativi e a chi è interessato a costituire un proprio gruppo. Le iscrizioni, gratuite e aperte fino al 10 Ottobre 2023, si possono effettuare sulla piattaforma Formazione – sito ATS Insubria, compilando il modulo online. Per ulteriori informazioni scrivere a gruppidicammino@ats-insubria.it. Il programma dettagliato del corso è pubblicato sul sito di ATS.