Il Comune di Busto Arsizio attiva il servizio di WhatsApp

Il Comune di Busto Arsizio a breve attiverà un servizio di messaggistica tramite WhatsApp: un nuovo strumento per rendere ancora più semplice, capillare e tempestiva l’informazione per i cittadini. Nella sua prima fase, la comunicazione sarà unidirezionale dal Comune al Cittadino: iscrivendosi al servizio i cittadini riceveranno sull’applicazione “WhatsApp” messaggi contenenti informazioni di pubblica utilità, iniziative, scadenze, allerte meteo e comunicazioni d’emergenza.

Il servizio sarà completamente gratuito, sarà usufruibile indipendentemente dal gestore telefonico scelto e sarà soggetto a libera sottoscrizione da parte dei cittadini nel pieno rispetto della normativa Privacy.

“Stiamo lavorando per migliorare la comunicazione tra il Comune e i cittadini. Sono soddisfatto del lavoro che è stato portato avanti in questi mesi dagli uffici e dal consigliere Gorletta che renderà più facile e accessibile l’informazione – afferma il Sindaco Emanuele Antonelli – Tramite questa piattaforma, ricordo che è l’applicazione di messaggistica mobile più utilizzata al mondo, sarà possibile raggiungere tutti gli abitanti della Città, e non solo, con un semplice messaggio. Un obiettivo che solo fino a pochi anni fa era impensabile così come invece ora sembrerebbe quasi scontato.”

“Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella nostra missione di rendere la città di Busto Arsizio più informata e connessa – afferma il consigliere delegato all’Innovazione Alex Gorletta – Siamo convinti che questo servizio sarà molto apprezzato e non vediamo l’ora di offrire questo nuovo strumento consultabile senza scaricare applicazioni diverse da quelle usate nel quotidiano o dover accedere ai più svariati siti internet tra pubblicità e rischi per la sicurezza dei dati. Per di più stiamo predisponendo e metteremo a disposizione uno strumento che vedrà il Comune di Busto come pioniere in Italia: nella seconda fase infatti è in previsione l’ampliamento del servizio che consentirà di comunicare direttamente con un’AI (Intelligenza Artificiale) che farà da assistente virtuale e la piattaforma sarà in grado di fornire risposte immediate alle richieste degli utenti formulate direttamente sulla chat in questione. Ovviamente lo sviluppo di questa ulteriore parte del servizio richiederà tempo, ma, una volta che sarà a regime, andrà sicuramente a facilitare ulteriormente la vita di molti cittadini.”

Il Comune di Busto Arsizio comunicherà presto la data di avvio ufficiale del servizio WhatsApp, insieme ad ulteriori dettagli sulle modalità di adesione.