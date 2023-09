Il consigliere Esposito chiede verifiche sulla struttura del cavalcavia del Gaggianello

Dopo due anni dalle verifiche sul cavalcavia del Gaggianello, a Varese tra viale Europa e viale Piero Chiara, il consigliere comunale di Fora Italia Domenico Esposito torna a chiedere controlli sulla struttura.

«Sono passato questa mattina (martedì 19 settembre) dopo le piogge dei giorni scorsi e lo stato del cavalcavia è quello che si vede dalle foto, con infiltrazioni evidenti – spiega Esposito, membro della commissione Lavori Pubblici e sempre attento allo stato delle strade e delle infrastrutture cittadine -. Non voglio fare allarmismo, ci mancherebbe, ma verificare che sia tutto a posto è doveroso. Oltretutto ci sono tutti i soldi incamerati con le 40 mila multe dell’autovelox di viale Europa che mi auguro servano per il bene dei cittadini e per mettere in sicurezza ponti e strade della città».