Il Varese cerca conferme positive ad Asti

In una settimana sembra tutto cambiato in casa Città di Varese: dalla depressione successiva alla sconfitta di Borgosesia, prima la vittoria contro l’Alcione e poi gli innesti di mercato Guri e Palazzolo, che hanno seguito quello di Furlan, hanno capovolto l’umore dell’ambiente. In positivo.

Davanti al Varese c’è ora un impegno che sa tanto di “esame di maturità”. Domenica 1 ottobre (ore 15.00) biancorossi saranno ospiti dell’Asti, attuale capolista del Girone A di Serie D con 9 punti ma reduce dalla sconfitta in casa del Chieri.

«Guri ancora non ci sarà perché manca il transfer, Palazzolo potrebbe giocare qualche minuto mentre Furlan sicuramente sarà titolare – spiega mister Corrado Cotta -. Venendo alla partita, è giusto he le pressioni ci siano e le prendiamo in modo sereno. Il percorso però è lunghissimo, per ora buono, e con gli innesti arrivati grazie all’impegno della società, cercheremo di far divertire i tifosi. È un Varese che se rimane quello di inizio stagione potrebbe regalare soddisfazioni: la squadra lavora, è umilissima, e questo sta ripagando. Dovremo gestire al meglio i cali che ci saranno, che si possono allenare ma serve tempo e mentalità».

«Dopo le prime partite, dovremmo aver trovato l’assetto più giusto in base alle caratteristiche dei giocatori. Ad Asti troveremo un avversario di categoria, che vorrà riscattare la sconfitta di domenica e che vorrà tenere il primo posto in classifica. Tutte le partite sono da giocare, anche l’Alcione era favorito a Varese. Probabilmente l’Asti ci avrà studiato e metterà un pizzico più di attenzione anche per gli ultimi acquisti che abbiamo fatto. Sarà una settimana impegnativa con altre due gare difficili con Vado e Rg Ticino. Ovvio che se domani torniamo con un risultato positivo sarà più facile preparare la gara di mercoledì e quella successiva. Credo comunque che sarà un campionato con grande equilibrio fino alla fine. Noi dobbiamo essere bravi a giocare partita dopo partita».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident e Finazzi Serramenti (GUARDA QUI). Grazie alla diretta vi racconteremo la cronaca dell’incontro azione per azione, preceduta da tutte le notizie del pre-partita e a seguire foto, pagelle, racconto e voci dei protagonisti. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.