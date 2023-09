Incidente tra Cairate e Castelseprio, soccorse due donne

Ambulanza e automedica del sistema Areu-118 sono intervenute in territorio di Cairate, per un incidente stradale tra due veicoli.

Lo scontro è avvenuto alle 13.30 sulla provinciale che collega Cairate con Castelseprio, nella zona di boschi e campi tra i due abitati. Il 118 ha soccorso due persone, una donna di 35 anni e una ragazza di 27, portate in ospedale in codice giallo, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.

(Articolo aggiornato alle ore 14.30 di venerdì 22 settembre 2023)