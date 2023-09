Karina, dal Messico a Bake Off Italia passando per Varese

C’è una varesina per cui fare il tifo all’undicesima edizione di Bake Off Italia, la cui prima puntata è andata in onda venerdì 8 settembre. Una varesina per amore, perchè Karina, 40 anni, è messicana e si è trasferita in città, più precisamente a Cartabbia, per seguire il marito, con cui vive con i suoi tre figli maschi.

Nella biografia sul sito del programma, Karina sostiene di avere imparato a parlare l’italiano proprio guardando Bake Off Italia, un italiano perfetto che insieme al percorso che farà in tv potrebbe portarla a fare della pasticceria il suo lavoro.

Per il momento, a parte una svista fatta per emozione nella prima prova (ha dimenticato lo zucchero nell’impasto della torta brownie che ha preparato) ha riscosso la simpatia dei tre giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara: malgrado tutto il suo primo dolce è stato davvero buono. Difficoltà anche sui croque-en-bouche, ma non tanto da impedirle di superare la prova. Molto meglio la prova “torta sogno nel cassetto”: con la sua opera si è guadagnata i complimenti di tutti e persino un abbraccio del giudice Tommaso Foglia.

Per vedere e fare il tifo per lei, l’appuntamento è quindi per il venerdì sera – a partire da oggi, 15 settembre – alle 21.20 circa su Real Time. La puntata è visibile anche in diretta streaming gratis su Discovery+, nella sezione delle dirette. La nuova edizione è composta da 16 episodi inclusa la finale e vede la partecipazione di 16 concorrenti.. A condurre, come sempre, ci sarà benedetta Parodi.