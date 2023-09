La giunta in ritiro e i “tavoli per Varese”, Galimberti e i suoi fanno il punto sulla città

Una giornata molto partecipata con tutti i componenti della Giunta, i consiglieri comunali e dei quartieri di maggioranza nonché i rappresentanti delle società partecipate ed i rappresentanti di tutte le forze politiche che sostengono l’amministrazione per pensare al futuro di Varese.

È il bilancio del “ritiro“ voluto da Davide Galimberti per affinare la ricetta di governo per Varese. Una approfondita esposizione del sindaco ha aperto la giornata di ritrovo della maggioranza di Palazzo Estense. Dopo 20 minuti di relazione, il tempo previsto da programma il sindaco ha detto: «Mi fermo per stare nei minuti previsti per il mio intervento ma potrei andare avanti diverse ore a parlare del cambiamento in atto a Varese, tantissime sono le cose fatte e che si stanno facendo, ma oggi siamo qui per pensare ai prossimi anni quindi la parola passa a voi».

Il sindaco infatti ha velocemente ricostruito tutti gli interventi che si sono portati avanti in questi anni, soffermandosi in particolare su gli aspetti della visione complessiva di cambiamento e sul tema delle risorse necessarie ad avviare i progetti. Quindi il tema del PGT che dovrà proprio contenere la visione e il disegno della città del futuro e che seguirà un percorso partecipato. L’altro tema, le risorse appunto, sono state l’altro aspetto, a partire dal bilancio, dai finanziamenti ottenuti in questi anni fino al PNRR: “oltre l’85% dei progetti del PNRR sono già in fase avanza o di realizzazione, ha spiegato il sindaco.

Galimberti ha così passato il testimone alla assessore Buzzetti che sul tema Bilancio e Risorse ha approfondito molti dettagli e aspetti. Dando una prospettiva sul futuro tra opportunità e disponibilità. L’assessore si è anche soffermata sulla situazione economica attuale post pandemia, tra aumenti dei costi energetici, “anche fino a 2 milioni”, ha detto Buzzetti fino all’inflazione.

La mattinata così è entrata nel vivo dei lavori con la divisione sui 4 tavoli previsti. Un tema per ciascun gruppo e i partecipanti divisi in base alla preferenza della tematica. I 4 macro argomenti affrontati sono stati: “Servizi di qualità per i cittadini”, gruppo gestito dagli assessori Molinari, Malerba, Di Maggio e Catalano. “Valorizzazione del territorio” insieme agli assessori Perusin e La Forgia. “Grandi Progetti”, tavolo moderato dal sindaco Galimberti e dall’assessore Buzzetti. Infine il gruppo di lavoro: “Mobilità, ambiente e gestione delle risorse naturali” che ha visto come moderatori gli assessorati Civati, San Martino e Catalano.

Il lavoro svolto in mattinata poi si è concluso con la plenaria dove ogni tavolo ha esposto il proprio lavoro che verrà inserito in un documento di programmazione che indicherà gli obiettivi individuati per i prossimi anni e costituirà le basi per la costruzione del prossimo bilancio di previsione