Una giornata di “ritiro” per la maggioranza in comune a Varese

La maggioranza che guida l’amministrazione comunale di Varese si è data appuntamento domenica 17 settembre per una giornata di lavoro che ha come obiettivo principale la pianificazione della Varese del prossimo futuro e l’aggiornamento del programma di Governo.

Un vero e proprio giorno di “ritiro” e approfondimento che si svolgerà alla scuola Pellico, durerà tutto il giorno, e vedrà la partecipazione della Giunta, dei consiglieri comunali, delle forze politiche e dei consiglieri di quartiere di maggioranza. Un momento di riflessione e discussione, ad entrata riservata, con lo scopo di fissare nuove idee e obiettivi.

La giornata partirà con quattro tavoli di lavoro che si chiuderanno poi con una sessione plenaria per definire le nuove proposte che da qui al 2027 verranno messe in campo a Varese: un appuntamento quindi di confronto che la maggioranza mette in campo per individuare obiettivi, fare nuove proposte e segnare la rotta dei prossimi anni, partendo da un bilancio di ciò che è stato realizzato fino ad oggi a Varese.