L’affettuoso addio di Malnate a Francesco Brusa, uomo di fede e di cuore

Tantissime persone si sono date appuntamento oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Martino, a Malnate, per l’ultimo saluto a Francesco Brusa, che per molti anni è stato attivo nel mondo del volontariato nell’ambito della comunità parrocchiale ma non solo.

Difficile elencare tutte le attività che hanno visto Francesco Brusa impegnato con grande generosità per la comunità malnatese: uomo di grande fede è stato animatore della vita parrocchiale attraverso i campeggi estivi, il giornalino dell’oratorio e la corale, ma non ha mai fatto mancare il suo contributo anche alla società civile, attraverso la presenza in Amministrazione come consigliere comunale, nelle associazioni, nell’organizzazione della Festa settembrina e nell’Avis, dove è stato donatore per più di 60 anni.

Una vita lunga, piena e generosa, condivisa con l’amata moglie Gabriella, con la quale ha cresciuto con gli stessi valori una grande e bella famiglia.

Oggi erano davvero in tanti a stringersi attorno a Gabriella e ai suoi figli e nipoti, per ricordare e onorare un uomo che, come ha detto il parroco don Giuseppe Lazzati, ha dato concretezza alla sua fede nei gesti quotidiani, nell’attenzione agli altri e nell’impegno per fare più bella e unita la comunità malnatese. E sempre con un sorriso per tutti.