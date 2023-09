Le piogge abbondanti riportano legni e tronchi davanti a Luino

Le piogge dei giorni scorsi hanno fatto innalzare di un metro il livello del Lago Maggiore. Nei punti di monitoraggio di Ranco, Leggiuno e Pino lago Maggiore il livello idrometrico ha raggiunto quasi quello di piena ordinaria, posto a 195 metri, mentre attualmente le acque toccano tra i 194,3 e i 194,8 metri ( in calo).

Galleria fotografica Lungo la costa di Luino si concentrano legni e tronchi 4 di 4

A Luino, inoltre, le foto condivise in Oggi Nel Varesotto mostrano la costa del Maggiore antistante Luino piena di legname arrivato a valle grazie alle piogge torrenziali.

Era già accaduto a fine agosto quando, sempre a causa delle abbondanti precipitazioni. Considerevoli quantità di legname si erano concentrate nelle aree antistanti Maccagno e ancora Luino.

Si ripresenta dunque, il problema dei costi di smaltimento dato che è vietato per i privati raccogliere rami e tronchi per usi personal perchè mancano i regolamenti della legge Salvamare che aprirebbe la possibilità ai cittadini di rimuoverlo e utilizzarlo. Le spese di recupero e smaltimento, dunque, sono in campo agli enti pubblici.