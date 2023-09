Lonate Ceppino, due percorsi per la RandoAil: in sella per fare del bene

Appuntamento in bicicletta con finalità benefiche, domenica 24 settembre, a Lonate Ceppino. Per la quarta volta va infatti in scena la “RandoAil”, ovvero una randonné – pedalata su lunga distanza – il cui ricavato sarà devoluto a favore di AIL Varese Odv.

L’evento è organizzato dall’Asd Compact Team (che ha sede proprio a Lonate Ceppino) e prevede la possibilità di affrontare due diversi percorsi, uno da 100 e uno da 200 chilometri con quest’ultimo che è valido anche per il Brevetto Ari di campionato italiano. Entrambi i tracciati sono rinnovati rispetto alle precedenti edizioni.

La partenza “alla francese” (ovvero libera, nell’arco di tempo indicato dagli organizzatori) avverrà tra le 7,30 e le 9 dall’area sportiva di via della Strecciola dove saranno situati anche il ritrovo (dalle 7), i servizi e la possibilità di ristoro. La ciclopedalata di 100 chilometri ha un dislivello di 1.100 metri ed è aperta a tutti mentre la vera e propria “rando” (2.000 metri di dislivello complessivo) è riservata ai ciclisti tesserati ed è inserita nel challeger lombardo.

Come accennato, il ricavato della manifestazione (l’iscrizione è fissata in 18 euro, possibili anche libere donazioni) andrà a sostenere le attività di AIL Varese, l’associazione di volontariato impegnata nei reparti di ematologia di Varese e Busto Arsizio. Tra le sue finalità ci sono il finanziamento per la ricerca, la cura e l’assistenza delle persone colpite da leucemie, linfomi e mielomi.