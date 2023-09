Nuovo amministratore delegato di Eolo, esce Spada e arriva Guido Garrone

La società Eolo di Busto Arsizio, il gioiello tecnologico fondato nel 1999 da Luca Spada, annuncia una rivoluzione al vertice aziendale con la nomina di Guido Garrone (nella foto a sinistra) ad Amministratore Delegato. Spada rimane presidente onorario della società.

Secondo quanto spiega il comunicato aziendale: “La scelta riflette la volontà di raccogliere le sfide di un settore caratterizzato da crescente maturità, favorendo le sinergie tra l’infrastruttura di rete e i servizi offerti, garantendo innovazione tecnologica ed evoluzione dell’offerta, nel segno della missione di portare connettività di qualità nei piccoli comuni italiani. Scelta ribadita dalla Società nell’ambito della Convention Consumer tenuta il 12 Settembre a Lugo di Romagna per il lancio delle nuove offerte: EOLO fibra e FWA fino a 300 Mbps”.

Chi è il nuovo Ad

Guido Garrone ha un percorso significativo nella costruzione e nell’espansione dell’infrastruttura digitale italiana. È stato uno dei founding partners di Fastweb, CTO e CIO di Swisscom, direttore della rete di OpenFiber e ha ricoperto ruoli di leadership in Metroweb. “Ringrazio gli azionisti per la fiducia accordatami, sempre più convinto del valore dell’azione della Società a supporto della digitalizzazione del Paese – ha dichiarato Garrone -. Con questo assetto organizzativo EOLO rinnova infatti l’impegno che la contraddistingue da sempre: colmare il divario digitale in Italia, portando servizi di connettività di ultima generazione alle regioni più remote del Paese volendo continuare ad assicurare ai propri clienti un’esperienza di eccellenza, pari a quella presente nelle grandi aree urbane.”

Daniela Daverio, che a breve lascerà le responsabilità operative mantenendo un ruolo di Advisor al nuovo CEO, dichiara: “Questa scelta organizzativa riflette la volontà di consolidare il ruolo di EOLO nella fornitura di connettività nei paesi italiani. In questi ultimi cinque anni ho lavorato a stretto contatto con Guido e sono convinta che con lui EOLO raggiungerà ambiziosi traguardi”.

I cambiamenti societari